美副財長：考慮降對中關稅 但要在打通膨和中國威脅間取得平衡

在白宮內部意見分歧之際，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 表示，拜登政府正在考慮調降部分對中關稅，但強調政府必須在壓低通膨的短期目標與應對中國競爭威脅的長期需求上取得平衡。

Adeyemo 周二 (31 日) 受訪表示：「美國長期以來面臨的一項挑戰是，中國的不公平作為已導致美國失去許多就業機會、企業缺乏競爭力，我們希望既能應對通膨在內等短期挑戰，又能解決美國面臨的長期挑戰。」

他說，正在積極考慮對關稅的相關作為，希望美國民眾能明白總統致力於盡一切所能，以可持續的方法壓低生活成本。

美國總統拜登 (Joe Biden) 上周表示，正在考慮取消部分關稅，且將與財政部長葉倫 (Janet Yellen) 討論這項問題。葉倫周二出席白宮會議時也重申，政府目前的要務是降低通膨。

葉倫對取消部分中國關稅抱持開放態度，她認為此舉除了可以幫助緩解通膨，還可以讓美國企業從中受益，她在 5 月 18 日出訪德國時曾表示，川普任內對中國施加的部分關稅不具有戰略意義，反而對消費者和企業造成傷害。

部分經濟學家也主張透過取消或降低中國進口商品關稅來降低通膨，但美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 對此抱持謹慎態度，她認為，這些關稅是美中談判的重要籌碼，美國撤銷關稅的決定必須具有「戰略性」。

Adeyemo 還提到川普任內對於徵收關稅的一些觀點，當中也呼應了戴琪的一些看法。

談到為何拜登政府不取消關稅來降低通膨，Adeyemo 說，政府正在積極考慮該如何處理關稅政策，並表示，拜登政府會盡其所能降低美國人的成本，包含增加能源生產或減少聯邦赤字，同時給予聯準會更多空間。

他說：「對中國商品課徵關稅，是為了應對中國的不公平競爭行為，並為美國企業創造更公平的競爭環境，我們正在思考如何運用關稅達成這項目標。」