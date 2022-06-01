手遊當道！蘋果去年拿下全球遊戲營收第三名 超越微軟、任天堂

蘋果 (AAPL-US) 去年的遊戲營收在全球上市公司中排名第三，次於騰訊、Sony，領先微軟和任天堂。

NewZoo 分析師指出，蘋果 2021 全年遊戲營收總額估計 153 億美元，年成長率達 17.7%。

擁有《英雄聯盟》和《絕地求生：刺激戰場 PUBG Mobile》的騰訊公司，2021 年遊戲營收年增 9.9% 至 322 億美元。PS 遊戲主機製造商 Sony 以 182 億美元營收排名第二，但較前一年萎縮 2.3%。

蘋果是大型手遊平台之一，雖然蘋果也有自家遊戲服務，但其遊戲營收大多數無疑來自 App Store 上的第三方遊戲。蘋果和谷歌 (GOOGL-US) 均在平台上收取 app 和 in-app 消費金額 15% 到 30% 間的佣金。

根據報告內容，以硬體為主的遊戲大廠如擁有 XboX 的微軟 (MSFT-US)、任天堂以及 Sony 並未如預期般成長，供應鏈遭受的壓力也挫傷這 3 家公司的表現。

然而，該報告也指出，如果一切順利，大型合併和整合將影響 2022 日曆年的表現。Sony 近期以 36 億美元收購《天命》遊戲開發商 Bungie，而微軟正在收購動視暴雪 (ATVI-US)。

這並非蘋果首次遊戲戰績超越傳統遊戲大廠。據悉 2019 年蘋果遊戲營收就高過任天堂、微軟、動視暴雪和 Sony。

蘋果並未在服務部門營收中細述各 app 類別的營收，但眾所周知，遊戲相關營收是蘋果服務部門的主要推力。