比亞迪傳收購六座非洲鋰礦 滿足未來十幾年電池需求

面對瘋狂鋰價，比亞迪 (002594-CN) 出手了，知情人士透露，比亞迪在非洲覓得六座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向，以滿足未來十幾年電池需求。

澎湃新聞報導，消息人士表示，據比亞迪內部估算，在這六座鋰礦中，氧化鋰品位 2.5% 的礦石量超過 2,500 萬噸，折算為碳酸鋰可達 100 萬噸；「在成本方面，每噸碳酸鋰裝車價格肯定是在（人民幣）20 萬元以下」。

東吳證券的研究報告指出，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池每 GWh（100 萬度電）的碳酸鋰使用量，平均約 600 噸。以目前主流純電車 60 度電池容量計算，一輛純電車需要的碳酸鋰約為 36 公斤。

換句話說，這 2,500 萬噸礦石若被全部開採，可滿足 2,778 萬輛 60 度純電車的電池需求。若將電池容量十幾度的混合動力車納入計算，這 2,500 萬噸礦石滿足的車輛需求，至少提高一倍。

比亞迪今年的銷量目標為 150 萬輛，若以此計算，比亞迪拿下這些鋰礦石，意味著未來十幾年都不必再「巧婦難為無米之炊」。

從產業角度來看，中汽協預測今年中國新能源車銷量為 500 萬輛，粗略估算，這些鋰礦石可覆蓋至少數年需求。

消息人士透露，在這六座鋰礦中，有幾座將在下月出貨，預料比亞迪刀片電池第 3 季就可採用這些鋰。

隨著全球新能源車銷量屢創新高，鋰作為戰略資源的地位愈加凸顯。如今愈來愈多車廠開始著手掌控鋰資源，包括收購鋰礦、尋求戰略夥伴、簽署長期供應協議、布局鋰電池回收體系。

2020 年末，碳酸鋰價格約為每噸 5 萬元，隨著 2021 年新能源車銷量大增，碳酸鋰在今年 3 月一度突破 50 萬元，反映在整車電池成本上就是一、兩萬元的漲幅。