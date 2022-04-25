比亞迪出大招 砸台幣81億 送員工股票

比亞迪 (002594-CN) 上周發布公告，表示擬回購股份，預計回購金額不超過人民幣 18.5 億元，不低於 18 億元（新台幣 81 億元），回購價格每股不超過 300 元，擬回購股份種類為人民幣普通股（A 股），買回股票將投入員工持股計畫。

與此同時，比亞迪公布的「2022 年員工持股計畫（草案）」顯示，參與員工持股計畫的總人數不超過 1.2 萬人，比亞迪將透過非交易過戶等法律法規允許的方式，受讓擬回購股票，受讓價格為每股 0 元，參與對象無需出資。

比亞迪員工持股計畫涵蓋技術、營運、營銷、綜合等部門員工。比亞迪說，這群員工是公司戰略的主要執行者及團隊中流砥柱，對整體業績和長期持續穩定發展具重大影響力。

股權激勵、股份獎勵、員工持股等激勵機制在汽車行業行之有年，但比亞迪提出的員工 0 元持股計畫，業界相當罕見。

專家認為，比亞迪之所以出大招，吸引、留住優秀人才無疑是重要原因之一。汽車行業競爭日益激烈，促使車廠人才保衛戰升級。

近年快速崛起的造車新勢力，以及跨界而來的科技公司，用高薪和股權激勵機制，從傳統汽車製造商手中搶奪市占率和頂尖人才，倒逼傳統車企加速改革，以因應組織形態競爭，提防核心人員流失。

事實上，為留住人才，廣汽集團 (02238-HK) 、上汽集團 (600104-CN) 、長安汽車 (000625-CN) 、長城汽車 (02333-HK) 、吉利汽車 (00175-HK) 等上市公司此前均實施過高階主管、骨幹人員持股、股權混改、員工持股等機制。

今年 3 月，廣汽埃安公布混改最新進展，採取非公開協議增資方式，向 679 名員工提出股權激勵，並讓廣汽研究院 115 名科技人員以「上持下」方式（上級公司員工持有下級公司股權）持有廣汽埃安股權。

某新能源車廠高層說：「人才大戰十分激烈，車企之間挖人屢見不鮮，我們每個月至少收到兩次高薪挖人的信息」。在發展方向正確的情況下，人才成為關鍵因素之一。