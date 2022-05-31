破紀錄！今年來外資流出中國股市規模 衝上人民幣150億元

今年來外資流出中國股市的規模，已衝上人民幣 150 億元（22 億美元），寫下歷來新高，原因是「動態清零」政策、烏克蘭戰爭，以及北京加強監管，削弱外資對中國資產的需求。

今年頭五個月，海外投資人透過「滬港通」和「深港通」減持人民幣 150 億元的上海和深圳股票，為彭博 2017 年有數據以來首度淨流出。

大部分外資拋售發生在 3 月，當時烏克蘭戰爭擾亂市場，上海進入封鎖狀態。

外資在 4 月和 5 月分別淨流入約 105 億元和 50 億元，遠不如去年每月平均值的 360 億元。而滬深 300 指數 5 月漲 1.3%，使今年來的跌幅縮小至約 18%。

外資可能正在等待經濟數據和企業獲利回升的證據，之後才會重返市場。如今愈來愈多分析師和基金經理人看好中國股市，但他們仍認為前方道路崎嶇不平，不會出現「V 型反彈」。

國家統計局周二（31 日）發布的數據顯示，5 月製造業採購經理人指數（PMI）為 49.6，較前月上升 2.2 個百分點，也優於經濟學家原估的 49。

英大證券研究所所長鄭後成表示，5 月製造業 PMI 依舊位於榮枯線之下，顯示製造業依處於萎縮狀態，但景氣已較 4 月明顯改善，未來政府仍需維持較強「擴內需」力道，預料 6 月製造業 PMI 可望重返榮枯線之上。