比亞迪又賣爆！4月新能源車銷量激增逾300%

比亞迪 (01211-HK) 4 月銷售數據出爐，新能源車銷量暴增逾 300%，分析師預料，在第 1 季車款漲價、高毛利率車款上市等利多因素加持下，本季獲利可望進一步攀升。

比亞迪周二（3 日）晚間宣布，4 月新能源車銷量為 106,042 輛，較去年同期激增 313.22%，其中純電動車銷量為 57,403 輛，也大增 256.24%。

今年以來，比亞迪新能源車持續熱銷，頭 4 個月累計銷量達到 392,371 輛，躍增 387.94%。

比亞迪 4 月銷量。(資料來源: 比亞迪)

上月比亞迪均無燃油車的產量和銷量，原因是比亞迪在 4 月 3 日正式宣布，根據自身發展戰略，自今年 3 月起停止燃油車整車生產。

相較下，近日造車新勢力公布的 4 月銷售數據顯示，零跑、小鵬 (09868-HK)、哪咤、蔚來 (09866-HK)、理想 (02015-HK) 的交車量均大幅下降，且無一家破萬。

銷量暴增，增強比亞迪的獲利能力。上周比亞迪發布第 1 季財報，營收為人民幣 668.25 億元，較一年前增長 63.02%，歸母淨利為 8.08 億元，勁增 240.59%。

比亞迪說，新能源車銷量大幅成長，提振獲利，並減輕上游原材料漲價帶來的壓力。

安信證券表示，本季比亞迪的業績有望持續報喜。首先，比亞迪在第 1 季漲價，將陸續在第 2 季顯現正面影響。同時，今年上市的高毛利率車款，如宋 prodmi、宋 maxdmi、漢 dmi、驅逐艦 05，有望逐漸提高銷量。另外，隨著銷量持續增加，有望進一步顯現規模效應：單車折舊攤銷下降、單車費用下降。