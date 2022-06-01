〈陸港盤後〉中國5月製造業PMI仍陷萎縮 滬指走低

中國 A 股周三（1 日）收盤漲跌互見，滬指小跌，原因是 5 月製造業活動連續第三個月處於萎縮區間，且北京仍堅持「動態清零」政策。

證券時報報導，滬指周三微跌 0.13% 至 3,182.16 點，深成指漲 0.21% 至 11,551.27 點，創業板指漲 0.99% 至 2,428.96 點，兩市成交額合計人民幣 8,853 億元，「北向資金」淨流入 12.47 億元。

汽車類股強勢表態，煤炭、運輸、港口、傳媒、軟體、半導體等族群均走高，農業、石油、地產、食品飲料、金融等類股走低。

香港恒生指數收盤跌 0.56%，恒生科技指數大跌 1.12%。

財新和標普全球周三公布的數據顯示，5 月財新製造業採購經理指數（PMI）為 48.1，較上月回升 2.1 個百分點，但已連續第三個月處於萎縮區間，也不如經濟學家原估的 49。

此走勢與官方製造業 PMI 一致，國家統計局公布的 5 月製造業 PMI 為 49.6，較上月回升 2.2 個百分點，但仍處於萎縮區間。

這兩項數據顯示，隨著上海解封和北京放鬆部分限制措施，中國經濟可能開始回暖，但經濟只會逐步復甦，並非快速回升。

中國汽車類股之所以走高，原因是中國政府釋汽車業超大紅包，周二宣布車輛購置稅減半，並啟動新一輪「新能源車下鄉」活動，以刺激買氣。

中信建投表示，A 股市場仍面臨一系列基本面挑戰，投資人需保持耐心，等待逢低布局，預料政府在推出新一輪政策後，市場可望在第 3 季再次上攻。

東莞證券則說，展望 6 月，隨著疫情緩和、政策加快發力及市場信心回升，市場有望延續震盪修復走勢。東莞證券建議投資人適度積極，關注政策發力方向。