晶片業高成長難以持續？收購VMware表明博通想大幅提高軟體業務

總是想靠併購來壯大的博通 (Broadcom Inc.)(AVGO-US) 又有了新目標，這次鎖定了雲端服務提供商 VMware(VMW-US)，交易最快可能在本周四 (26 日) 宣布。消息發布後，博通股價下跌，表明了市場的初步看法。

VMware 周一收盤大漲 25% 至每股 117.43 美元，是 2007 年以來最大單日漲幅。博通則收低 3.1% 至每股 526.36 美元，市值約 2150 億美元。

收購對博通來說司空見慣，這家晶片公司 2018 年首次將目光投向軟體市場，出人意料地斥資 189 億美元收購了 CA Technologies。這也成為 2018 年初收購高通被叫停後，博通在併購上的新方向。

估值可能達 500 億美元

VMware 去年由戴爾 (DELL-US) 分拆出來，市值約為 400 億美元。如果博通像收購 CA 時那樣支付約 20% 的溢價，VMware 的估值將接近 500 億美元。

博通的下跌可能反映出如今市場對軟體公司的看法，伴隨市場全面下挫，過去一段時間，軟體公司估值正大幅縮水。

這則交易凸顯了博通向軟體進軍的渴望，希望藉此讓公司業務更上一層樓。VMware 目前的年營收約為 130 億美元，幾乎是博通目前軟體業務規模的兩倍。

尤為重要的是，VMware 一直被認為是雲端計算行業最重要的公司之一，此外，目前對雲端需求一直在擴大，大多數公司都愈來愈依賴雲端服務，成為其吸引博通的主因。

符合博通新戰略

富國銀行分析師認為，數購 VMware 具有戰略意義，這與博通專注於構建深化的企業基礎架構軟體戰略相一致。

Bernstein 分析師在給客戶的報告指出，收購 VMware 將使博通軟體部門的規模大約增加 3 倍，並使合併後公司的整體軟體組合，達到接近 50%。

有報導認為，博通擴大軟體版圖，與執行長 Hock Tan 對晶片業愈來愈感到悲觀的想法一致。

在今年 3 月的財報上，Tan 指出，半導體行業將無法保持目前的發展軌跡，他預計晶片業務將減速至 5% 左右的歷史增長率。

做為長期任職 VMWare 的 Intel(INTC-US) 執行長 Pat Gelsinger 表示，他也正關注這筆重大交易，並表示，如果這有助 VMware 成為一個更具吸引力及創新的公司，將會是好事，他還認為，隨著科技股估值的下降，行業可能會進一步整合。