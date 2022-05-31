知情人士：特斯拉上海廠產能已恢復至封鎖前70%

據知情人士透露，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠目前的產能已經恢復至防疫封鎖前的近 70% 水準，不過要完全回復到原先水準仍面臨挑戰。

知情人士表示，特斯拉上海廠在上週恢復了兩班制，預計本週將進一步增加產量。

報導指出，儘管上海市政府大力協助特斯拉，但特斯拉仍面臨多項困境，像是人力不足與零組件供應物流問題，導致車用的配線供應不足。

根據中國乘用車協會公佈的數據顯示，特斯拉上海廠 4 月 19 日復工後，截至 4 月底共生產 10,757 輛汽車，但僅銷售 1,512 輛，大幅低於 3 月份銷售出 65,814 輛汽車，創下 2020 年 4 月以來的新低。

另一位知情人士說，在政府支持下，目前特斯拉工廠員工人數比復工復產初期多，但仍採閉環生產方式，下月產量有望全面回到正常。

目前上海廠已基本恢復物流，可保證生產供應，但由於物流牽涉跨省疫情防控等多項因素，因此尚未完全恢復至疫情前水準。

疫情前特斯拉採三班制生產，每周（7 天 24 小時）產量接近 20,000 輛，每日產量超過 2,000 輛。特斯拉原計劃 5 月中旬產能回到疫情前水準，但由於供應鏈問題，此計畫經歷數次拖延。截至 5 月 17 日，特斯拉整體產能利用率僅恢復至 45%。