特斯拉傳上海廠6月產量有望全面恢復正常 已實施兩班制

知情人士透露，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上海臨港「超級工廠」再增加一班工人，從原來的單班制改為兩班制，且 6 月產量有望全面恢復正常。

第一財經報導，消息人士表示，在政府支持下，目前特斯拉工廠員工人數比復工復產初期多，實施兩班制，但仍採閉環生產方式，下月產量有望全面回到正常水準。

另一位知情人士說，目前上海廠已基本恢復物流，可保證生產供應，但由於物流牽涉跨省疫情防控等多項因素，因此物流尚未完全恢復至疫情前水準。

特斯拉自 4 月 19 日復工復產以來，由於人員限制、物流等因素，維持一個月左右的單班生產，直到上周一（5 月 23 日），特斯拉才啟動兩班制。

疫情前特斯拉採三班制生產，每周（7 天 24 小時）產量接近 20,000 輛，每日產量超過 2,000 輛。特斯拉原計劃 5 月中旬產能回到疫情前水準，但由於供應鏈問題，此計畫經歷數次拖延。截至 5 月 17 日，特斯拉整體產能利用率僅恢復至 45%。

特斯拉上海「超級工廠」經過兩年多運行，目前約 95% 供應鏈已實現本土化，這也有助於特斯拉因應防疫措施對跨國供應鏈的影響。

此外，臨港「超級工廠」作為特斯拉「全球出口中心」，仍積極滿足出口需求。出口物流也得到海關全力支持。截至 5 月中旬，上海廠已有兩批裝滿特斯拉電動車的船舶駛往歐洲等地，總共出口約 9,000 輛。