全球央行升息潮 範圍之大 20年未見

全球央行正迅速升息，範圍之大，20 多年來未見，原因是許多國家正面臨數十年以來最嚴峻通膨，促使各國央行政策轉變。

倫敦金融時報報導，過去三個月各國央行共計上調利率 60 多次，至少寫下 2000 年初以來最高紀錄。

5 月初，美國聯準會（Fed）將聯邦資金利率調高 2 碼（50 個基點）至 0.75%-1% 區間，為 2000 年以來最大升幅。英國央行在過去四次會議連續升息，其中 5 月升息將政策利率上調至 1%。

在亞洲地區，雖然東亞通膨較低，但南韓央行上周四連續第二個月上調基準利率，馬來西亞央行本月稍早也升息 25 個基點。

研究機構凱投宏觀全球經濟服務部門主管 Jennifer McKeown 說：「各國央行啟動緊縮周期，幾十年來步調從未如此一致」。巴克萊經濟學家 Christian Keller 也表示，緊縮周期確實是一種全球現象。

歐洲央行（ECB）可能會在 7 月啟動升息，為 2011 年以來首度升息，並將在 9 月結束為期八年的負利率政策，加拿大、澳洲、波蘭及印度央行預料都將在未來幾周內調高基準利率。

McKeown 指出，在全球 20 個主要央行中，16 個央行可能在未來六個月內升息，並以美國和英國的緊縮步伐最快。歐元區、加拿大、澳洲及紐西蘭，到年底或明年初預料都至少升息 100 個基點。

自 2008 年全球金融海嘯以來，多數國家的央行都採取非常寬鬆的貨幣政策，利率水準都在前所未有的低點徘徊，且此趨勢在新冠肺炎疫情期間進一步得到強化。然而，由於許多國家正面臨數十年以來最嚴峻通膨，導致央行政策逆轉。