女股神趁勢加碼 Zoom超車特斯拉成ARKK最大重倉股

科技股本周走勢慘淡，方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 趁勢加碼 Zoom(ZM-US)、特斯拉 (TSLA-US) 與 Ruku(ROKU-US) 等成長股，Zoom 更一舉超越特斯拉和 Roku，成為 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 最大重倉股。

特斯拉上周才剛將最大重倉股寶座讓位給 Roku，短短不到一周時間，龍頭再度易主。

數據顯示，本周一 (23 日) 和周二 (24 日)，ARKK 分別買入約 9.9 萬股和 1.9 萬股的 Zoom，使基金權重達到 9.06%，獨佔鰲頭，特斯拉以 8.3% 位居第二，Roku 以 7.8% 排名第三。

ARKK 的加碼資金多半來自出售 Spotify(SPOT-US) 所取得的 5000 萬美元。Spotify 是 ARKK 的第 12 大持股。

伍德的押注立即獲得回報。特斯拉周三收盤漲 4.88%，Zoom 漲 8.48%，Roku 漲 7.11%，ARKK 其他持股如 Block(SQ-US)、Coinbase(COIN-US) 和 Twilio(TWLO-US) 也都有好表現。

今年對 ARKK 來說是艱難的一年，其波動性幾乎是那斯達克綜合指數的 2 倍，情況好的時候漲得更多，情況糟的時候也跌得更快。

成長股積弱不振之下，ARKK 今年迄今已跌約 57%，前 10 大重倉股平均下跌 55%，跌幅遠大於那指的 28%。