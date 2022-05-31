中國本土新增確診不到100例 3月以來首見

中國政府經過數月努力後，周一（30 日）本土新增確診病例不到 100 例，為 3 月初以來首見，但專家表示，城市解封後，新冠肺炎病毒可能會捲土重來。

國家衛健委周二表示，周一本土有症狀新增確診病例為 28 例，無症狀感染者為 69 例，共計 97 例，其中上海占 31 例，北京占 18 例。

中國政府採取數月嚴格封控措施後，才取得上述成果，但「動態清零」政策造成巨大經濟、社會損失，顛覆全球供應鏈，並引發多年來最強烈反政府聲浪。

澳洲國立大學（ANU）醫學院教授 Peter Collignon 說：「封鎖減緩了病毒傳播速度，甚至可能清零一段時間，但我看不出中國可以一次又一次這樣做。」他說，當城市解封時，感染可能會增加。

上海市政府周二宣布，6 月 1 日起全市進入第三階段，即全面恢復正常生產、生活秩序，地面公車、軌道交通恢復基本運作，購物中心、超市、賣場、便利商店、藥局等業者有序恢復線下營業，客流量不超過最大承載量 75%。

在 10 月中共 20 大登場前，新增病例下降，可能會增強北京對「動態清零」政策的信心。中共高層領導人一再警告不要質疑政策，許多專家預測，在中共 20 大揭幕前，北京的重心將放在「維穩」，之後焦點才可能轉移至可持續長期政策。