廠商加快備料庫存 4月製造業景氣燈號上揚轉綠

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 4 月製造業景氣信號值為 13.17 分，月增 0.38 分，景氣燈號由黃藍燈轉綠，台經院說明，主要是因原料短缺和價格上揚，加快備料庫存，推升原物料投入面表現。

台經院說明，中國經濟下行，客戶訂單轉趨保守，影響需求面指標，而台股在美聯準會加速升息言論、中國封控政策導致台商工廠停工，以及本土疫情升溫等因素下而走跌，也影響經營環境面指標。

所幸，隨著科技創新應用和數位轉型需求帶動，廠商因應引申性出口增加、原料短缺和價格上揚，加快備料庫存，推升原物料投入面。

4 月景氣信號各主要組成項目中，有 2 個項目分數增加、3 項減少，以需求面指標減少 0.31 分最多，其次為經營環境面、成本面指標分別減少 0.21 分、0.07 分，而原物料投入面和售價面等指標，則分別增加 0.91 分、0.07 分。

從不同產業燈號的消長觀察，呈現藍燈比重由 15.75% 減少至 4 月的 13.61%，黃藍燈由 28.58% 增加至 32.99%，綠燈由 47.01% 減少至 46.11%，黃紅燈由 8.65% 減少至 5.18%，紅燈由 0.00% 略增至 2.11%。

各行業中，紡織、電力設備由綠燈轉為黃紅燈，而多數呈現黃藍燈和綠燈。