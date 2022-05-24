日本5月製造業PMI微降至53.2 服務業PMI連2個月高於50

日本 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 53.2，較前月份的 53.5 微幅下滑；5 月服務業 PMI 初值報 51.7，連 2 個月高於景氣榮枯分水嶺 50。數據顯示日本的 COVID-19 防疫舉措鬆綁，以觀光業為主的事業活動日趨活絡，但原物料高漲正為日本企業帶來沉重壓力。

標普全球 (S&P Global) 周二 (24 日) 發布，日本 au Jibun Bank 所調查的 2022 年 5 月製造業 PMI 初值報 53.2，連續 16 個月高於景氣榮枯分水嶺 50。其中全新訂單已連續 8 個月超過 50，產出部分也連續 3 個月超過 50，但是在中國再度實施封城等因素之下，供應鏈的混亂持續。

5 月服務業 PMI 從前月的 50.7 上升至 51.7，出現近 5 個月以來的高水準。由於日本當局在 2022 年 3 月下旬全面解除 COVID-19 的相關管制措施，因此以觀光業為主的企業活動正復甦當中。

標普全球的經濟學家 Usamah Bhatti 針對 5 月份的調查結果表示，有企業反映在中國封城和俄羅斯遭受經濟制裁的影響之下，供應鏈的混亂加劇，也有企業提到大多數的原材料出現短缺或交期拉長等問題。Usamah Bhatti 認為，在如此影響之下，日本企業承受了更為強大的通膨壓力。