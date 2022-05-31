〈聯發科股東會〉蔡力行：成長不能只靠無線 新事業是未來發展重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (31) 日召開股東會，執行長蔡力行表示，公司今年 2 月做了相當大的組織調整，主要希望透過合併產品線，擴大業務規模，強調成長不能僅靠無線通訊，新事業將是未來發展重點。

蔡力行指出，聯發科今年為有效整合內部資源，將營運組織整合成「無線通訊事業群」(WBG) 及「運算聯通元宇宙事業群」(CCM)，其中，無線部分因表現相當不錯，並沒有經過改組，佔公司首季營收比重達 53%。

聯發科將重點放在新事業，蔡力行認為，業務規模相當重要，由於原先有兩個事業規模較小，將其合併後，就具備較大的經濟規模，如果以台灣 IC 設計業者來看，將是全台第二大，有助發揮執行力、增加生產力。

此外，整合另一大要點即是希望合併後，新事業的營運組織在更大的平台發揮，開發更多創新，對聯發科未來成長有助益，認為公司成長不能只靠無線，CCM 是未來發展重點。

蔡力行補充，未來三年營收可維持 14-16% 的年複合成長率，跟新事業群成立有很大的關係，希望新事業追求更大的成長，儘管全球半導體近來遭遇一些逆風，不過，長期展望仍樂觀。

蔡力行也認為，聯發科未來成長會高於全球半導體的成長率，也是公司一定要做到的目標，新事業業績也會在未來法說會陸續報告，希望股東對公司業績滿意，也對聯發科未來有相當信心跟支持。