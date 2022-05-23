4月製造業生產指數連27紅 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 4 月工業及製造業生產指數，在新興科技、半導體需求動能延續下，4 月製造業生產指數達 135.19，月減 5.06%、年增 7.5%，連 27 紅，並續創歷年同期新高，累計前 4 個月製造業平均生產指數達 134.22、年增 6.85%。

從行業別分析，統計處說，資訊電子產業仍以電子零組件業為主要貢獻來源，年增幅 17.81%，其中，半導體積體電路業年增 27.65%，反映半導體業者高效能運算、物聯網、車用電子等相關晶片需求續強，雙雙創下歷年同月新高，不過，液晶面板及其組件業則呈現年減 14.6%。

電子產品及光學製品業 4 月也創下歷年同月新高，主要受惠雲端資料服務需求強勁，加上供應鏈缺料問題逐步緩解所致，年增 5.48%。

傳統產業中，統計處分析，因下游防疫產品需求減緩，加上部分廠商進行設備檢修、中國實施封控措施影響，化學原材料業、基本金屬業分別年減 5.18%、7.12%，機械設備業也反映原物料與運費成本升高、缺櫃塞港、中國防疫封控 等影響，轉為年減 0.97%，汽車及其零件業同樣下滑，年減 1.26%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑指出，企業數位轉型、高效能運算、物聯網、車用電子等晶片需求續呈強勁，均有助推升我國製造業生產成長動能，但還要觀察近期俄烏戰事、通膨壓力、中國防疫封控影響，依目前預估，5 月製造業生產指數年增幅將落在 5.2%-8.3%，可望連 28 紅。