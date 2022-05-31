短線強彈600逾點 台股後市怎麼看？專家：短期易震盪但不用太擔心

上週五美國公布四月核心 PCE 數據，創今年以來最低，顯示通膨有機會觸頂下滑，美股四大指數止穩走揚，帶動台股延續上漲行情，昨 (30) 日電金傳齊漲指數開高走高，終場上漲 344 點，收在 16,610 點，成交量為 2595 億元。

短線已強彈逾 600 點，後市發展投資人應該如何看待？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，美股的回穩是本波台股止穩的關鍵，但昨日美股休市，同時加上台股短線已經強彈 600 逾點，短線難免會因獲利了結的賣壓而震盪。

觀察目前加權指數下挫約百餘點，但櫃買指數逆勢走紅明顯強於大盤，表示有資金趁跌勢時進場承接個股，預期本日下跌幅度應在百餘點附近，尾盤也可望收斂跌幅，投資人不用太擔心。

劉良梅進一步說明，就技術角度來看昨日大漲同時成交量能已經突破月均量，加上前面整理已久，15600 有很高機率是本波底部，即使目前下跌回檔也相當合理，最好的劇本是在這邊稍作橫盤整理，為挑戰季線做準備。

盤面上來看大市雖走跌，許多中小型個股表現相當活躍，投資人可以留意矽晶圓環球晶 (6488-TW)、嘉晶 (3016-TW)、漢磊 (3707-TW)，此外，IC 載板仍然供不應求因此 ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)，也是可以留意佈局的方向。

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