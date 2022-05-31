〈台股盤前要聞〉索尼PS VR2下半年量產、新纖電動車需求強 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，天風國際分析師郭明錤指出，索尼 (SONY) 明年首季將推出新一代 PS VR2，首度搭載 6 組光學鏡頭，玉晶光 (3406-TW) 為主要供應商，聯發科 (2454-TW) 供應主晶片也將受惠；新纖電動車需求強勁，啟動高端材料擴產，同步跨入風電應用。以下是今 (31) 日必看重要財經新聞。

郭明錤：索尼 PS VR2 下半年量產 玉晶光、聯發科直接受惠

天風國際分析師郭明錤昨 (30) 日指出，索尼 (SONY) 即將在明年首季推出新一代 PS VR2，今年下半年就會進入量產階段、總量約 150 萬套，此次將首度搭載 6 組光學鏡頭，為最有感升級，玉晶光 (3406-TW) 為主要供應商，另外還有聯發科 (2454-TW) 供應主晶片，以及三星供應 OLED 面板，將同步受惠。閱讀全文...

新纖電動車需求強高端材料擴產 同步跨入風電應用

新纖 (1409-TW) 董事長吳東昇昨 (30) 日表示，雖然目前景氣保守，但會維持既有資本支出，持續擴大海內外布局；其中，在尖端科技材料方面，除了因應美系電動車充電槍的需求擴產外，也布局風力發電葉片應用。閱讀全文...

瑞昱遭超微提告 外資估影響相對有限

外資出具報告指出，IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 遭超微 (AMD-US) 控告侵害其圖形運算專利，目前仍處於未立案階段，加上電視 SoC 佔瑞昱整體營收比重小，估影響有限，對瑞昱維持中立評等。閱讀全文...

三星李在鎔與英特爾基辛格會面 討論展開合作

據外媒報導，三星發布聲明表示，三星電子副會長李在鎔與英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格在韓國會面，討論在數個領域展開合作；市場預期，隨著半導體晶片微縮難度越來越高，為在晶圓代工領域與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 比拚，雙方合作可能性將因此升高。閱讀全文...

上海推出一系列新計畫 推動復工復產復市 以加速推動經濟

上海市周日 (29 日) 宣布推出一系列行動方案，包括為企業提供減費退稅、允許所有各行業企業自 6 月復工復產等，以加速推動因疫情所困的經濟。閱讀全文...

ABF 載板三雄 5、6 月營收回升 下半年再迎漲價潮

隨著中國封控陸續解除，整體生產、物流狀況明顯改善，外資昨 (30) 日出具報告指出，ABF 載板三雄欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)、南電 (8046-TW)5、6 月營收將回升，加上第三季價格調漲，可望帶動獲利高於預期。閱讀全文...