〈GIS股東會〉配合集團攻電動車、元宇宙 海外擴產計畫不變

觸控模組大廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長周賢穎指出，配合母集團鴻海 (2317-TW) 發展布局，業成也持續擴大布局在電動車、元宇宙等兩大主軸，包含投資台中后里新廠等，此外，中長期赴越南、印度等地設廠的計畫也並未改變。

業成今年度資本支出約落在 50 億元，較去年近 100 億元低，主因是平板、筆電等大投資告一段落，周賢穎說，今年度資本支出將會著重聚焦在電動車、元宇宙應用布局。

配合集團布局，周賢穎透露，目前確實有一些新產品正在開發中，台中后里新廠就有一部分是擴大投資在車用玻璃鍍膜、蓋板的業務，除既有的車用觸控產品外，將進一步與面板廠等策略夥伴，提高客戶黏著度，不過預期相關營運貢獻還要 1-2 年時間。

元宇宙應用上，周賢穎則說，業成同樣會鎖定與既有業務相關的光學領域進行布局，估明年就會開始有一些營收貢獻，而過去幾年也持續加碼在台中后里投資，除因應客戶要求，也是看好台灣具備許多光學人才。

全球產能規劃方面，周賢穎表示，擴增越南、印度等全球布局的中長期計畫都沒有改變，但受疫情影響確實有些遞延，目前廠房都已找好，預計初期投資不會太大，估今年僅將投入上億元建置無塵室、購置設備，強調擴大非中國產能仍是配合客戶、組裝廠 FATP 進行移動，但中國仍是主要生產基地。