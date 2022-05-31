〈俄烏衝突〉歐盟達成共識 局部禁運俄羅斯石油

歐盟各國領袖達成共識，同意禁止逾 2/3 俄羅斯石油進口，最高可能使俄國每年損失 100 億美元出口收入，以懲罰俄國總統普丁侵犯烏克蘭。

彭博報導，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）周一（30 日）在布魯塞爾峰會上表示，這項制裁將禁止俄國透過海運向歐盟成員國輸送原油和石油產品，但不包括俄國透過陸上輸油管供應的能源。

米歇爾在推特上說：「這將立即涵蓋逾 2/3 俄國石油進口，大幅削減俄國戰爭機器財源，對俄國施加最大壓力，以終止這場戰爭。」

受此消息激勵，布蘭特原油周二亞洲盤漲 0.4%，報每桶 122.20 美元。

目前歐盟尚未公布這項禁令的具體細節。知情人士透露，歐盟執委會已提議在未來六個月內禁止海運俄國原油，而精煉石油產品將在未來八個月內禁運。此外，在歐盟找到滿足匈牙利等內陸國家的能源需求解決方案前，將放行俄國透過 Druzhba 輸油管運往中歐的石油。

匈牙利高度依賴俄國能源，逾 60% 石油和 85% 天然氣來自俄國。自歐盟 5 月 4 日提交第六輪對俄制裁提案以來，由於匈牙利反對，導致第六輪制裁方案一拖再拖。

歐盟各國政府官員與外交官仍需磋商技術細節，且這項制裁必須獲 27 個會員國正式通過。米歇爾表示，各國大使定周三會面。

據彭博估算，海運供占俄國石油進口的比率約三分之二，一旦歐盟實施這項制裁，最高將使普丁每年損失 100 億美元的出口收入，原因是這項禁令將迫使俄國打折將原油賣給亞洲國家。