戴琪：將加強對中施壓 不會坐等中國改變扭曲貿易行為

美國貿易代表戴琪周五 (25 日) 表示，將積極施壓中國，要求其改變扭曲市場的貿易行為，不會坐等中國做出決定。

戴琪本周接受路透採訪時表示，正在準備對華貿易政策的最新做法。她沒有給出具體細節，但也表示，美國需要新的、更有效的工具來捍衛國家經濟利益，強化對中國的競爭力。

戴琪說：「我們不會停止敦促中國改革和改變，但我們沒辦法繼續坐視不管，等待中國做出決定。我們需要翻開遊戲規則的下一頁。」

美國貿易代表署 (USTR) 此前向國會提交報告，指控中國加倍進行有害的貿易和經濟行為。另外，根據雙方簽訂的一階段貿易協議，中國並沒有按照規定，購買價值 2000 億美元的美國商品與服務。

知情官員表示，美國下一步考慮對中國啟動貿易調查，這可能導致新一輪關稅或商品禁運。

美國戰略與國際研究中心資深顧問 William Reinsch 認為，拜登政府還可能依據 1930 年關稅法 337 條規定，對中國違反智慧財產權保護的行為採取行動。此外，美國國會也考慮立法強化對商業機密的保護措施，並加強調查和排他程序。

在戴琪擔任美國貿易代表的這一年，部分美企高層對她上任後，美國對中國的懲罰進展緩慢感到沮喪，且美對中商品貿易逆差在去年達到 3553 億美元，為 2018 年以來最大。

戴琪承認在這方面的挫折感，但也指出，美國在過去一年解決與他國的長期爭端，像是與歐盟、英國長達 17 年的空巴補貼爭議，以及和歐盟、英國與日本多年的鋼鐵關稅問題，正是為了日後應對中國帶來更多威脅，所做出的努力。