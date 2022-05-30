〈聯強股東會〉杜書伍：世界複雜到難釐清 同時必須迎接「綠通膨」

3C 通路商聯強 (2347-TW) 今 (30) 日舉行股東會，針對經濟通膨相關議題，總裁杜書伍表示，升息、俄烏戰爭等牽連很多因素，世界複雜到無法釐清，此外，隨著油電雙漲、綠能成為趨勢，整個社會也必須去迎接「綠通膨」。

杜書伍指出，大環境通膨有四大面向，第一、中國封控造成供應鏈間接性斷鏈，供給上有通膨狀況；第二、物流雖然有貨可送，但運送成本高導致通膨；第三，從基礎的糧食到能源也有通膨現象；第四、薪資上漲也促使通膨。

不過，供應鏈、物流、能源糧食長期下來可以達到供需平衡，有望讓通膨和緩，但是薪資上漲後很難降低，再者，近年節能減碳成為趨勢，雖然此舉對社會正向，但成本都在增加，而唯一解決辦法就是提高收入，均促使通膨難以抵抗。

杜書伍認為，整個社會必須去迎接「綠通膨」，原因除了人力薪資提高外，油電價格一定漲，帶動所有綠能成本提高。

杜書伍進一步表示，所有通膨因素大多牽涉於基本薪資提升，因此企業必須不怕給高薪，同時提高人均生產力，才能帶動營運獲利攀升，以聯強為例，透過數位化方式人力已減少 4-5%，並把人力生產效率提高、降低費用，整體業績持續成長。

美國 5 月已升息 2 碼，市場預期 6 月將再升 2 碼，杜書伍表示，升息會帶動很多成本，也不是所有經濟層面都可以涵蓋，加上烏俄戰爭連動太多議題，世界複雜到無法釐清清楚，必須隨時戰戰兢兢去面對，但不變的是企業體質好，才能因應所有外界衝擊。