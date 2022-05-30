迎接台股千點反彈行情 元太、晶宏後 智原、聯發科蓄勢待發

美國 4 月份消費者支出增加，核心個人消費支出（PCE）雖年 + 4.9%，但創今年最低，讓 7 月後升息放緩的言論，得到更強力支持！

籌碼面來看，全球投資人現金水位來到 2001 年 9 月最高，升息的恐懼大於 911 這可以理解，但大於金融海嘯，則是有點過頭。技術面來看：費半及那斯達克一度跌至 30%，並出現連 7~8 週黑 k，為 90 年來最長紀錄，尚在封城的中國都反彈了，美國有什麼理由不漲？而只要美國一止跌，自然也會帶動台股上攻。

外資今年以來己賣三年賣出台股，前兩年因為持股比重高，就算賣掉股票也還是大賺，今年則是受限升息之下美元升值，於是用力抽回資金，但投信卻是從年頭一路買個不停，談到這我們不禁要思考，滿手套牢的投信應該怎麼做才能解套？

要知道法人作帳分季、年，這當中最重要的是年底，因為要總結算，第二重要是半年，因為是一年的中繼，投信上半年的最後機會，就落在 6 月，剛好配合國際利空鈍化，不趁這時拉要趁什麼時候？

於是技術面，籌碼面皆有利的狀況下，在升息利空鈍化後，台股將見到明顯反彈，當然 6~7 月仍是維持較大升息幅度，加上信心尚未回流，量不足下要一口氣過高機率不大，但適度的中級反彈是可以期待並合理的，指數從最高 18619 跌至 15616 共跌了 16%，反彈個一半來看，剛好落於接近季線附近，也就是 17000 左右。

操作上要由兩個面向切入，在 6 月底前因為反應升息關係，量都不會太大，所以還是延續自 3 月底就跟您說的選股邏輯：（三底二高），以近期來看，最強勢的例子當屬元太及晶宏這對母子檔。相關三低二高更多個股說明，請加入 LINE 了解更多︰https://lin.ee/K4FboYT

在行情下跌中，若一檔股票能維持高檔，則表示這檔股票後勢將有看頭，道理很簡單，最壞狀況下籌碼都不願意賣了，就是等機會，元太 (3661-TW) 即為最明顯例子，3/31 日指數開始從 17767 開始新一波下跌，元太見波段高點 196，隨後盤跌至 15616，但元太最低只打到季線就反彈，果然股價後續順利攻破 200 並創下歷史新高價，電子標籤及電子紙，十年磿一劍，在眾多廠退出後，元太成為龍頭躍為最大贏家！

講到元太自然不得不提到晶宏 (3661-TW)，肥水不落外人田概念，電子標籤及電子紙要出貨，驅動 IC 自然交給晶宏，但從股價可以明顯看到，晶宏和元太走勢不同調，下跌時元太強勢抗跌，但晶宏從高點卻跌了 40%，市場看到驅動 IC 如驚弓之鳥，殊不知和面板驅動 IC 天差地遠，股價自然要反應誤殺，此波也順利走出反彈走勢，這兩檔股票，都符合（三底二高）原則！

另外，智原 (3035-TW) 與聯發科 (2454-TW) 也因上半年指數跌了很多，進而壓回不合理的低點位階。智原第一季獲利 2.7 元，遠遠甩開去年第一季的 0.68，在三低二高原則中符合二低一高。題材部分，智原 28 奈米 NRE 開案量隨著時間持續增加，且大部分都是生命週期較長的客製化特殊應用晶片（ASIC），真正的決勝點在下半年，全年的營運值得期待。

聯發科也是明顯超跌的情形，去年聯發科獲利 70.6，其實目前的股價就已經基本符合，而聯發科今年第一季獲利 21.02 元，其實較去年更成長，也就是說今年預估獲利來換算的話，本益比或許偏低，目前股價方面也已經在底部橫向整理完成，隨時有機會反攻。

整體而言，前些日子的跌幅造就了許多機會，指數有整整一千點的反彈行情蓄勢待發，讓這些超跌的股票展露頭角，目前只需要知道怎麼做、而不是傻傻看著行情逐漸復甦，希望各位投資朋友也能找到操作機會，不知道該如何做得人也可以來連繫我。

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