聯強3月營收寫次高 首季衝破千億元創同期高

聯強 (2347-TW) 今 (11) 日公告 3 月營收 404.26 億元，創歷史次高，月增 51.72%、年增 0.41%；第一季營收 1004.56 億元，不僅連三季站穩千億元，也創同期新高，季減 18.9%、年增 15.81%。

聯強表示，雖然第一季整體大環境雜音不斷，不過政府、企業與終端用戶對資訊產品的剛性需求未受影響，只要供貨狀況好轉，通路拉貨仍積極，因此帶動營收表現。

聯強近年也加速佈局的營運服務平台，獲得上下游供應商及客戶擴大採用，帶動公司市佔持續提升，營收穩定向上。

觀察聯強四大業務第一季表現，除了通訊，均有雙位數成長；其中元件業務因與供應鏈上下游的合作更加緊密，第一季營收創歷史新高、達 324 億元，年增 20%；商用加值業務受惠企業用戶持續數位轉型與強化網路資安的投資，營收連續五季創同期新高，第一季來到 265 億元，成長 17%；消費性業務則因 PC 供貨逐漸舒緩，以及顯卡、電競等宅經濟需求不墜，營收 373 億元，年增 14%，也是寫同期高。通訊業務則受到市場疲軟加上供貨不順，營收微幅下滑 3%。

區域來看，聯強表示，各區域第一季營收都較去年成長，又以印尼與紐澳成長最大，分別年增 44% 與 27%，台灣則成長 14%，均同步寫同期高；中國年增 7%，香港則小幅成長 1%。