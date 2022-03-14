聯強全年獲利拚持穩 供應鏈仍是最大風險

聯強 (2347-TW) 今 (14) 日召開法說，副總裁杜書全表示，今年資訊商用將持續受惠數位轉型、資料中心等剛性需求帶動，加上漲價聲浪漸緩，預期全年營收將可優於去年、獲利拚持穩，不過今年最大風險仍是供應鏈。

杜書全指出，過去兩年資訊商用受到疫情影響，成長幅度並不如預期，不過看好在相關智能化設備建置需求強勁，加上過去兩年潛在需求逐步浮現，全年成長空間可期；資訊家用產品雖然仍有電競、PC 周邊等支撐，不過成長空間有限，業績保守看待。

其他產品線方面，杜書全認為，通訊產品受到華為遭制裁影響，衝擊中國、香港等地區營運表現，但另一方面在印尼市場引進其他陸系手機品牌，預期今年通訊產品營運有望回升；IC 元件今年則維持成長態勢，不過目前整體供應鏈仍有缺貨狀況。

投資事業部分，杜書全表示，去年海外事業營運正向發展，看好越南等子公司重新調整經營團隊、擴大營運項目，將帶動今年業績維持雙位數成長。

外界也關注俄烏戰爭的影響，對此，杜書全提到，公司主要經營地區位在歐洲，因此戰爭對業務沒有影響，不過戰爭恐衝擊供應鏈，如半導體上游的特殊氣體等，若相關原物料短缺，將會影響到下游 IT 產業。

杜書全補充，去年、前年供應鏈供給狀況不順，加上航運問題，整體市況變很複雜，原預期今年供應鏈有機會慢慢改善、穩定，但目前戰爭投下不確定因素，公司也很謹慎觀察後續方向。

談到漲價議題，杜書全表示，一開始在晶圓等上游漲價帶動下，整體 IC 上漲幅度達 20-30%，但預期今年上游漲價壓力會和緩下來且慢慢淡化。