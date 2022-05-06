聯強中國以外市場維持成長 本季樂觀看待

聯強 (2347-TW) 今 (6) 日舉行法說，展望後市，副總裁杜書全表示，4 月雖然受到中國封城影響，但其他地區維持成長態勢，加上需求未消失，仍樂觀看待第二季營運，並預期下半年整體供需狀況將恢復往年水準。

談到中國封城對供應鏈影響，杜書全指出，今年狀況與去年不同，去年中國封城導致零組件無法生產，出現缺料情況，今年則是面臨運輸問題，加上目前市場需求沒有下降或消失，只要廠區可以順利趕工，都能恢復營運水準。

消費性電子產品部分，杜書全說，手機市場不是很好，慢慢出現供過於求的狀況，不過 NB 供需達平衡，由於過去都是先滿足歐美市場，再滿足亞太市場，目前歐美地區需求沒有增加，亞太市場雖然仍有缺貨狀況，但短時間可快速供應，不過整體下半年需求還要觀察。

杜書全進一步表示，從整體 IT 產業來看，消費性產品今年將呈現持平或微幅衰退，但商用市場受惠數位轉型帶來的剛性需求，整體動能延續，因此今年商用市場相對較佳。

聯強今年業務發展重點策略，包括推動 MSP(營運服務平台) 與發展新商務與服務模式，杜書全補充，MSP 是因應數位轉型而生的商業模式，串聯製造商、品牌商與協力廠商及客戶端等上中下游客戶，提供即時資訊交流。

此外，聯強也積極推動技術維服務內容、智能運籌與招募業務等服務項目，雖然目前營收不到 1%，不過毛利率高於 10%，但有助優化公司產品組合，推升獲利成長。