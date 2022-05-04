聯強獲利連6季創同期高 Q1每股賺1.53元

聯強 (2347-TW) 今 (4) 日公布財報，受惠營運服務平台 (MSP) 持續推廣及產品組合優化，第一季純益 25.45 億元，連續六季創同期新高，季減 16.58%、年增 0.29%，每股純益 1.53 元。

聯強第一季營收 1009 億元，季減 18.56%、年增 16%；毛利率 4.25%，季增 0.16 個百分點、年減 0.44 個百分點；營益率 2.28%，季增 0.01 個百分點、年減 0.21 個百分點。

海外方面，聯強海外合資事業獲利表現不俗，首季貢獻獲利大幅成長 38%，達 6.71 億元，其中印度 / 中東 (Redington) 與越南 (Synnex FPT) 分別大增 42% 與 109%。

聯強表示，第一季雖然市場雜音不斷，但各事業單位積極推動營運服務平台 (MSP)，為主要原廠、客戶提供量身訂做服務，衝刺營收成長，產生規模經濟效益，並帶動費用率持續下降，加上持續優化產品組合以及精進運作效率，首季各項營利指標維持高水準。

展望本季，聯強提到，雖然大環境持續存在相當多變數，但仍看好政府、企業與終端用戶對資訊產品的剛性需求；同時，近年加速佈局的營運服務平台，在大幅波動的市場環境裡，更顯現其效益，並獲得上下游供應商及客戶的青睞與擴大採用，帶動市佔持續提升，對第二季的營運表現審慎樂觀。