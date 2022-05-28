狗狗幣飆升 馬斯克：很快可用來買SpaceX產品

加密貨幣狗狗幣週五 (27 日) 一度飆升逾 15%，因為馬斯克透露，人們可以用狗狗幣購買特斯拉的產品之外，很快也可以用來買太空探索初創公司 SpaceX 的產品。

全球首富馬斯克曾透露，他個人擁有三種加密貨幣，包括比特幣、以太幣和狗狗幣。自封「狗狗幣教父」的馬斯克對狗狗幣情有獨鍾，不只允諾接受狗狗幣買特斯拉部分產品，現在也即將開放民眾用狗狗幣買 SpaceX 的產品。

馬斯克稱：很快可用狗狗幣買 SpaceX 產品，包括星鏈寬頻服務 (圖片：AFP)

馬斯克週五推文表示，SpaceX 商品很快就可以用狗狗幣購買，如同特斯拉商品一樣。

此推文發布後，狗狗幣週五一度從 0.076 美元狂升超過 15%，觸及 24 小時最高價 0.09 美元，隨後小幅回落至 0.08 美元左右。比特幣和以太幣等其他加密貨幣表現相形見拙。

狗狗幣因馬斯克推文飆升 (圖片：鉅亨)

馬斯克今年 1 月宣布，特斯拉部分產品可用狗狗幣購買，包括售價 300 枚狗狗幣的 cyberwhistle 哨子和 12,020 枚狗狗幣的 Cyberquad for Kid 四輪越野車，如今也即將開放狗狗幣購買 SpaceX 產品。

他還在去年預告，SpaceX 2022 年第一季啟動「DOGE-1 登月任務」，同時支援客戶用加密貨幣狗狗幣作為支付貨幣。馬斯克當時推文指出，這是太空領域中的第一個加密貨幣、第一次出現的迷因。

雖然狗狗幣 (DOGE-US) 價格今年迄今已慘摔 82.6%，但全球首富馬斯克加持下，狗狗幣已自今年低點上漲 12.8%。

馬斯克今年 3 月證實他沒有賣掉狗狗幣，而他收購推特的消息，也被視為狗狗幣的一大利多，因為他曾建議在推特上添加狗狗幣作為支付選項。