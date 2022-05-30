比特幣追趕那斯達克上漲走勢 站回3萬美元關卡

比特幣延續周末期間的反彈，台北時間周一 (30 日) 站回 3 萬美元上方。分析師認為，比特幣似在追趕上周那斯達克的漲勢，但兩者關聯性能否持續尚待觀察。

據 Coindesk 報價，至台北時間下午 13:16，比特幣報 30331.40 美元，24 小時漲 4.85%，其他主要貨幣也普遍上揚，以太幣報 1878.87 美元，24 小時漲 5.83%，幣安幣 (BNB)、瑞波幣 (XPR)、狗狗幣(DOGE) 也漲接近 5%，Cardano(ADA) 漲幅則超過 12%。

比特幣價格 (圖表取自 coindesk)

此前，比特幣歷經了連續 9 周的下挫，寫下歷史紀錄，即使那斯達克上周反彈，比特幣也未能追上，直到周末之後情況才有所改變。

交易公司 QCP Capital 發文指出，自 5 月 20 日的低點以來，標普和那斯達克的交易價格上漲了約 10%，而同期比特幣和以太幣的交易價格均走低，過去一段時間兩者連動的現象消失。

基於類似發展，部分分析師認為，比特幣反彈不易持續。加密貨幣商 Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 指出，比特幣尚未測試其 5 月 12 日在 26000 下方的低點，有鑑於過去一周，比特幣未能反映那指的漲勢，人們認為回測低點只是時間問題。

Fundstrat 技術策略主管 Mark Newton 表示，在有意義的突破之前，最終回測 5 月 12 日低點 25401 美元附近的可能性仍然較大。

加密貨幣分析師 Lark Davis 則認為，比特幣的反彈有望持續，關鍵可能在於美元接下來的走勢，若美元走貶將對加密貨幣有利。

與此同時，比特幣恐懼與貪婪指數降到極度恐慌的 10，較昨日的 14 再下跌。