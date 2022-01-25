狗狗幣飛天！馬斯克敦促麥當勞接受狗狗幣支付 

特斯拉執行長馬斯克週二 (25 日) 再度為狗狗幣站台，他推文表示，若麥當勞接受狗狗幣支付，他將上電視大啖 Happy Meal。

近期市場動盪，幣圈成為重災區，比特幣幾乎就快跌破 3.3 萬美元大關，以太幣等其他加密貨幣也表現不佳，麥當勞週二推文調侃加密貨幣投資人，詢問近況如何？引發許多名人回應。

馬斯克發願麥當勞接受狗狗幣支付 (圖片：馬斯克推特)

特斯拉執行長馬斯克一則推文可能是對麥當勞推文的回應。他週二 (25 日) 推文表示，如果麥當勞接受狗狗幣 (Dogecoin) 支付，他將在電視上吃買麥當勞的 Happy Meal。

截稿前，麥當勞尚未回應馬斯克推文。

馬斯克發願麥當勞接受狗狗幣支付 (圖片：AFP)

眾所皆知，馬斯克一直是狗狗幣狂粉，不斷間接鼓勵人們投資。

去年底馬斯克宣布，特斯拉開放接受狗狗幣付款，舉凡皮帶扣、口哨，以及特斯拉全地形四輪車 Cyberquad 兒童版都可用狗狗幣購買，這一度推動狗狗幣漲逾 0.20 美元。

馬斯克推文似乎敦促麥當勞接受狗狗幣作為付款方式。截稿前，狗狗幣大漲逾 7%，暫報 0.1396 美元。麥當勞 (MCD-US) 下跌 2.00%，暫報每股 248.30 美元。

狗狗幣大漲逾 7%，暫報 0.1396 美元 (圖片：鉅亨)

狗狗幣 (DOGE) 聯合創始人之一 Billy Markus 上週以帶有薯條圖片的麥當勞推文稱：「我想要薯條。」麥當勞接著用狗狗幣吉祥物 Shiba Inu 回復。

有推特用戶稱：「如果麥當勞接受狗狗幣付款，我會更頻繁地光顧。」麥當勞回應：「我們很高興您對此感興趣，我們將不斷評估付款體驗。」