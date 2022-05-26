小摩預估比特幣將迎來2位數漲幅 ECB示警風險

儘管歐洲央行 (ECB) 警告加密貨幣資產類別的風險上升，摩根大通策略師仍看漲加密貨幣。

由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通策略團隊周三 (25 日) 報告指出，比特幣相對於黃金的波動性已經小幅下降，表明比特幣的「公允價值」為 38000 美元，暗示數位資產有「顯著上漲空間」。

比特幣目前交易價格約 29800 美元，意味著較目標價隱含漲幅 27%。由於利率上升和宏觀經濟前景惡化，美國恐出現經濟衰退，導致技術投資需求減弱，過去一個月比特幣大幅下跌。

演算法穩定幣 TerraUSD 的崩潰也拖累了加密貨幣市場，令其他加密領域資產也遭拋售，包括在去中心化金融網路 (DeFi) 上的交易和借貸活動。

自從去年 6 月到今年 5 月科技股低迷以來，持有比特幣的 ETF 也出現了最大規模的投資金額淨流出。

Panigirtzoglou 表示，儘管加密貨幣疲軟，但作為替代資產，現在看起來比房地產更具吸引力，因為房地產估值可能仍無法完全反映利率上升的影響。

Panigirtzoglou 認為，拋售壓力可能已過大，比特幣和以太坊期貨正「接近超賣區域」，交易者紛紛湧入穩定幣，基本上轉向加密貨幣現金，有鑑於眾多資金仍處於觀望狀態，這可能也是看漲訊號。

Panigirtzoglou 寫道：「在加密貨幣市場總市值中，穩定幣的占比看起來過高，這表明比特幣超賣情況，以及加密貨幣市場自此有顯著上漲空間。」

另一個正面趨勢是創投 (VC) 資金還沒有放緩跡象。Panigirtzoglou 說，今年進入加密領域的 VC 資金 250 億美元中，近 40 億美元是在 Terra 大崩跌後出現的。

矽谷最大的創投公司之一 a16z 周三宣布已新推出一個 45 億美元的加密基金，使其對該產業的投資總額上升到 76 億美元。

Panigirtzoglou 認為，VC 資金可能是避免該產業再次陷入「加密貨幣寒冬」的關鍵。上一回的加密貨幣寒冬是在 2017 年晚期到 2020 年晚期，當時比特幣價值崩跌逾 80% ，耗費 3 年才恢復並攀升到先前的高點。

當然，流入加密貨幣項目的資金並不意味會向加密貨幣持有者全部還清，發行加密貨幣的大部分獲利流向早期投資者和區塊鏈項目的創始人。許多加密貨幣在大型交易所上市後的收益最大，而 TerraUSD 穩定幣與其相關貨幣 LUNA 的崩潰只凸顯出價格高漲的貨幣風險越大。

金融監管機關也發出越來越多擔憂訊號，最近一波的警告來自歐洲央行。

歐洲央行周三警告，在全球金融體系中，加密資產現在的占比不到 1%，但這並非微不足道，且儘管近期下跌，該市場目前的規模仍類似引發 2007 年到 2008 年全球金融危機的次貸市場。

歐洲央行總結道：「倘若加密資產生態系統的規模與複雜性以現行增長軌跡持續下去，且倘若金融機構對加密資產的涉足越來越多，那麼加密資產將對金融穩定性構成風險。」

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 也針對加密貨幣的風險提出警告：「我個人粗淺評估是，這東西一文不值。」她呼籲加強監管以保護投資者。