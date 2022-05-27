〈美股盤後〉Nvidia漲逾5% 科技股勁揚 標普重返4000點大關

華爾街消化聯準會 (Fed) 最新會議紀錄，梅西百貨和 Dollar Tree Stores 等多個零售商財報亮眼，緩解對美國消費實力的擔憂，伴隨著上海下週即將解封的希望，加上 Nvidia 財測失利後依舊走揚，美股週四 (26 日) 開高走高，科技股強勢反彈，那指與費半強漲逾 2.6%，道瓊收紅超過 500 點，標普升近 2%，重新站上 4000 點大關。

政經方面，聯準會 (Fed) 5 月會議紀要顯示，未來兩個月調高 50 個基點可能是適當的並暗示升息具靈活性。美國銀行週四研判，克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 等官員近期言論暗示，9 月份放緩或停止升息的可能。

美國國務卿布林肯 (Antony J. Blinken) 週四發表重要演說指出，即使烏俄戰爭持續，美方仍將關注對國際秩序的最嚴重長期挑戰，即中國所構成的挑戰。美國並非尋求衝突或新冷戰，對中基調是競爭與合作雙管齊下，重申美國對台政策不變，支持台灣參與國際組織，但不支持台灣獨立。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.27 億例，死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週四 (26 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅房地產收黑，非必需消費品、資訊科技和金融板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.32%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 4.24%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.03%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.29%。



道瓊成分股逾半收高。波音 (BA-US) 上漲 4.65%；Nike (NKE-US) 上漲 4.38%；家得寶 (HD-US) 上漲 3.15%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.03%；Merck (MRK-US) 下跌 1.54%。



費半成分股集體攻高。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.03%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 6.03%；美光 (MU-US) 上漲 4.02%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.42%；AMD (AMD-US) 大漲 6.58%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.16%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.75%。



台股 ADR 續揚。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.70%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.97%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.58%。

企業消息

梅西百貨 (M-US) 狂飆 19.31% 至每股 22.92 美元。梅西百貨公布的第一財季獲利和銷售額皆優預期，因為購物者重返購物中心採購。公司重申其 2022 財年的銷售財測並調升獲利預估，預計今年底前的刷卡收入將增加。

美國晶片製造商博通 (AVGO-US) 週四牽手 VMware (VMW-US) 齊揚逾 3%。博通週四重磅宣布以 610 億美元的現金和股票交易方式收購 VMware，規模堪稱史上第 3 大科技併購案，僅次於微軟收購動視暴雪的 690 億美元以及戴爾收購 EMC 的 670 億美元。

博通 610 億美元求親 VMware，有望成為史上第 3 大科技併購案 (圖片：AFP)

阿里巴巴 ADR (BABA-US) 飛漲 14.79% 至每股 94.48 美元。阿里巴巴公布第四季營收達 2040.5 億元人民幣，高於市場預期，因為中國線上購物服務需求不斷成長，抵消疫情封城導致的市場疲軟。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.32% 至每股 143.78 美元。彭博報導，儘管供應鏈受到限制而且預計今年秋季對新 iPhone 的需求很高，蘋果計劃在 2022 年生產大約 2.2 億部 iPhone，此生產目標與去年基本持平。



科技巨擘輝達最新財測不如預期，輝達財務長 Colette Kress 稱，俄羅斯、中國新冠防疫封鎖影響，預估第二季營收將短少約 5 億美元。不過，輝達 (NVDA-US) 未受此利空消息拖累，依舊收紅 5.16% 至每股 178.51 美元。市場分析，輝達買盤可能暗示市場目前已深跌，投資人正積極逢低買入。



外媒週四報導馬斯克遭推特股東提告，指控馬斯克在多方面違反加州公司法、參與市場操縱，但特斯拉 (TSLA-US) 週四高飛 7.43% 至每股 707.73 美元，主因是女股神 Cathie Wood 領導的方舟投資 (Ark Invest) 連 2 天抄底特斯拉。



同時，方舟投資還趁勢加碼 Zoom(ZM-US) 與 Ruku(ROKU-US) 等成長股，Zoom 更一舉超越特斯拉和 Roku，成為 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 最大重倉股。Zoom(ZM-US) 週四上漲 4.55% 至每股 107.00 美元。

經濟數據

美國 5 月 21 日當周首次申請失業救濟人數 21 萬人，預期 21.5 萬，前值 21.8 萬

美國第一季個人消費支出 (PCE) 年化修正值 (季增) 3.1%，預期 2.8%，前值 2.7%

美國第一季實際 GDP 年化修正值 (季增)-1.5%，預期 - 1.3%，前值 - 1.4%

華爾街分析

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 指出，美股正在上漲，因為投資人認為聯準會公布的會議紀要承諾只會逐步緊縮政策以對抗通膨。



LPL Financial 股票策略師 Quincy Krosby 表示，市場不意外地高聲闊論美股已嚴重超賣，但美股週四上漲因素表明，上週有關美國消費悲觀情緒和嚴重經濟衰退的消息，可能有些過頭了。

Krosby 提到，目前可以肯定的是本週數據顯示經濟正在放緩，聯準會似乎準備在未來兩個月升息 2 碼，但是，占美國經濟 70% 的消費者正抵制支出的說法是誇大其詞，因為一些企業財報與財測顯示情況並非如此。



Horizon Investments 投資組合策略主管 Zachary Hill 稱，現在將焦點從通膨轉向經濟增長仍為時過早，本週股市本質上是技術性反彈，一定程度上是意料之中，但很可能是短暫的。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主