企業今年庫藏規模達4290億美元 小摩：暗示美股已接近觸底

華爾街目前多頭所剩無幾，摩根大通分析師 Marko Kolanovic 是其中之一。他在本周發給客戶的報告中指出，美股目前可能接近觸底，企業目前正在執行庫藏股，透露了這一可能性。

Kolanovic 指出，股市大跌過程中，企業正加大買回自家股票的力度，今年宣布的庫藏數量，已經達到創紀錄水準。

在最新的拋售中，摩根大通估計，企業庫藏的執行量達到趨勢水準的 3-4 倍。

標普 500 指數成分股公司今年以來宣布的庫藏規模，已達到創紀錄的 4290 億美元。Kolanovic 表示，這一情況代表著今年迄今為止，公司買回自家股票的努力比 2019 年和 2021 年更強。

2022 年第一季，股票回購年增 45%，較前一季增加 3%。增長主要集中在科技、金融和醫療行業，股票庫藏總額分別為 620 億美元、490 億美元和 390 億美元。

此外，由於油價上漲，能源公司也大幅增加了股票回購，買回 95 億美元的股票，而 2021 年第一季僅回購了 5 億美元。

未來幾周，隨著更多公司在公布財報後走出靜默期，股票回購的趨勢應該會持續。摩根大通估計，15% 的公司仍處於靜默期。

摩根大通認為，近期想買回股票的還不只是企業，共同基金、退休基金和外國主權財富基金，都可能進行月底的「再平衡」，有望再推動股市反彈。

儘管如此，Kolanovic 認為，想知道在什麼時間買進可能是個「錯誤的問題」，更好的問題可能是—該投資什麼細分市場，他表示，目前在能源、小型股、高 beta / 周期性和新興市場等一些細分市場存在巨大機會。