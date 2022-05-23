〈台幣〉人民幣續揚 貶轉升收29.62元創逾2周新高

台北匯市今 (23) 日午盤前陷震盪整理走勢，不過，美國總統拜登考慮降低中國關稅，再度帶動人民幣兌美元午後急拉，新台幣兌美元匯率同步由貶轉升，終場收在 29.62 元，升值 3.5 分，創逾兩周新高，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.92 億美元。

新台幣兌美元匯率今天最低來到 29.675 元，貶值 2 分，買賣匯雙方交投意願不高，午盤過後，匯價出現翻轉，一度衝上 29.614 元，升值 4.1 分，終場以 29.62 元作收，為 5 月 5 日以來的高點，台北外匯市場成交值 7.89 億美元，元太外匯市場成交值 3.03 億美元。

中國人行上周五超預期宣布下調 5 年期 LPR 利率 15 個基點，激勵人民幣兌美元匯率強彈，拜登近日展開亞洲行，23 日抵達日本會晤首相岸田文雄，他透露，返美後將與美國財長葉倫討論美對中徵收關稅問題，並強調這並非拜登政府提出，而是川普執政時期實施的。人民幣兌美元中間價 23 日再調升 731 個基點，創近 17 年來的最大升幅。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.39%，韓元升值 0.32%，日圓升值 0.28%，歐元升 0.24%，新加坡幣與新台幣分別升 0.17%、0.12%，人民幣升 0.08%。

台股方面，今天在航運股領軍下，一度衝上月線，上市運輸類股成交值占大盤近 3 成，但大盤隨後遇亂流翻黑，電子、金融股漲勢收斂，加權指數終場小漲 11 點，收 16156 點，三大法人合計買超 39.77 億元，外資連 2 日買超。