北京釋人民幣600億元購置稅優惠 業界人士：政策超預期 燃油車進補

中國政府進一步推出「穩經濟」政策，將階段性減徵部分乘用車購置稅，規模達到人民幣 600 億美元，業界人士表示，政策力道超過預期，燃油車可望受惠。

財聯社報導，國務院總理李克強周一（23 日）主持常務會議，進一步部署「穩經濟」措施，推動經濟回歸正常軌道，在汽車方面，政府要促消費和有效投資，階段性減徵部分乘用車購置稅 600 億元。

乘聯會秘書長崔東樹說：「此次（減徵部分乘用車購置稅）政策力道很大」，受疫情影響，目前燃油車市場比較慘淡，拉動消費是搶回零售損失的關鍵；「此次所謂的『階段性』，時間上可能是到今年年底 ，但到時候也要看（600 億元）用不用得完。」

招銀國際研究部白毅陽表示，去年乘用車購置稅約徵收 3,900 億元，扣除商用車相關部分，此番政府減免 600 億元，稅率可望降至 8%，甚至以下，很可能會超出市場預期。

某合資車廠高層認為，「階段性」可理解為疫情後的經濟修復期，為保年度成長目標落在合理區間內；「部分」則可理解為中等偏下收入家庭剛需的 10-15 萬元細分市場，「量大、長尾效應強，可保乘用車市場今年成長為正」。

中信證券則表示，購置稅減免是提振汽車銷量最有效的政策之一，政策力道超過市場預期，有望帶動 100-200 萬乘用車新增需求，汽車行業已渡過最慘時期。

中國政府曾實施兩輪大規模汽車消費刺激政策，分別是 2009 年 5% 至 2010 年 7.5% 的購置稅優惠，加上「汽車下鄉」、以舊換新、老舊汽車提前報廢補貼政策；以及 2015 年 10 月 - 2016 年 5%，至 2017 年底 7.5% 的購置稅優惠，並搭配老舊汽車提前報廢補貼政策。

刺激政策有效提升汽車銷量。數據顯示，2009 年和 2016 年銷量分別突破 1,000 萬輛和 2,500 萬輛，激增 45.5% 及 13.7%。