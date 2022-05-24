〈陸港盤後〉北京退稅加碼人民幣1,400億元 市場不領情 A股倒成一片

中國 A 股三大指數周二（24 日）收盤倒成一片，滬指大跌逾 2%，3,100 點大關失守，「北向資金」淨流出人民幣近百億元，顯示中國政府宣布退稅加碼逾 1,400 億元，但投資人似乎不領情。

證券時報報導，滬指周二收盤重摔 2.4% 至 3,070.93 點，深成指驟跌 3.34% 至 11,065.92 點，創業板指急跌 3.82% 至 2,318.07 點；兩市成交額合計 9,904 億元，「北向資金」淨流出 95.49 億元。

兩市各大類股全面飄綠，軟體、醫藥、建築、物流、半導體、零售、建材、紡織服裝等類股的跌幅超過 4%，化工、鋼鐵、有色、石油、地產等族群均走低。兩市下跌個股超過 4,000 檔，上漲個股僅 280 檔。

香港恒生指數收盤大跌 1.75%，恒生科技指數重挫 3.48%。

國務院總理李克強周一主持常務會議，提出 33 項「穩經濟」措施，將退稅規模提高 1,400 多億元，並減徵乘用車購置稅 600 億元，以引導經濟回歸正常軌道，但投資人似乎不領情。

瑞銀周二以「清零」政策影響為由，將中國全年國內生產毛額（GDP）成長預測下修至 3%，原本 4.2%。瑞銀經濟學家則表示，雖然隨著政府減少對運輸和供應鏈的干擾，經濟可望在第 3、第 4 季回升，但回暖速度可能沒 2020 年那麼快。

汪濤等瑞銀經濟學家在研究報告中說：「持續限制措施以及防疫政策退場策略不明確，可能會打擊企業和消費者信心，不利於釋放被壓抑的需求」。

中信證券表示，國常會提出階段性減徵部分乘用車購置稅 600 億元等政策，「我們認為購置稅減免是拉動汽車銷量最有效的政策之一，政策力度超市場預期，有望拉動 100-200 萬乘用車新增需求」。

中國銀河證券則說，目前 A 股估值處於歷史底部，這將限制大盤大幅下跌空間。A 股市場仍處於估值底部位置，加上政策發力，A 股市場將持續展現韌性，估值將向上修復。