人民幣中間價大幅調升731點 近17年來最大升幅 未來匯率怎麽走？

中國人民幣兌美元中間價周一（23 日）調升 731 個基點，為近 17 年來最大升幅。專家認為，未來決定人民幣匯率走向的關鍵因素，是經濟基本面、貿易順差變化、國際資金對中國股債的布局，以及海外量化緊縮。

中新經緯報導，中國人民銀行周一授權中國外匯交易中心，宣布人民幣兌美元中間價較上個交易日調升 731 個基點至人民幣 6.6756 元兌 1 美元，寫下 2005 年 7 月 22 日以來最大升幅。

人行上周五將 5 年期貸款市場報價利率（LPR）下調 15 個基點，帶動當日在岸人民幣兌美元即期匯率午後升破多個關口，當日收盤報人民幣 6.6740 元，較上個交易日大漲 938 個基點，周漲 1,090 個基點。

業界人士認為，人民幣匯率走勢反映市場對於中國經濟的信心和預期，人民幣此番強勢反升，直接受益於近日北京頻頻釋出「穩增長」信號。

第一財經報導，專家認為，未來決定人民幣匯率走向的關鍵因素，是經濟基本面、貿易順差、國際資金對中國股債的布局，以及海外量化緊縮。

某大型國際資管機構投資經理表示，上周 A 股「北向資金」淨流入人民幣 150 億元，但今年來仍淨流出金額仍達到 124.95 億元，「雖然風險情緒出現好轉，但我們覺得還不夠，未來在進一步加倉中國股市前，需要關注政策發力成效」。

野村中國首席經濟學家陸挺說，最新一波 Omicron 變異毒株導致上海等沿海地區採取封控措施，並導致部分物流中斷，可能會影響出口。

近期中金公司首席策略分析師王漢鋒則說：「市場環境依然有一定挑戰，後續更多上升空間則需要更多積極的基本面催化劑，尤其是盈利預期的環比改善可能較為重要，在國內『穩增長』加碼和海外增速下行的背景下，未來重點關注國內基本面的疫後修復力度，重點包括房地產、消費需求等」。