推特股東怒告馬斯克非法操縱市場、壓低推特股價

推特 (TWTR-US) 股東已向美國加州北區地方法院提起訴訟，控告特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 涉嫌以非法行為，令外界對他收購推特的出價產生質疑。

該訴訟稱馬斯克試圖拉低推特股價，因為他想放棄收購推特的交易，或取得談判砍價的籌碼。

該訴訟也將總部位於舊金山的推特公司列為被告，並聲請集體訴訟與損害賠償。

馬斯克的代表周四 (26 日) 沒有立即回覆置評請求，推特則拒絕置評。

馬斯克上個月提出以 440 億美元收購推特的交易，但隨後表示將擱置該交易，直到推特提供資訊，釐清平台上有多少垃圾帳戶或機器人帳戶。

然而，該訴訟指稱，馬斯克卻放棄對推特收購交易進行盡職調查 (DD)，意味著他放棄查看推特公司非公開財務狀況的權利。

此外，推特平台上的機器人和虛假帳戶問題並非新鮮事。推特去年因涉嫌誇大成長率和每月活躍用戶人數遭人提告，最終支付 8.095 億美元取得和解，推特多年來也向美國證券交易委員會 (SEC) 披露機器人帳戶的估計數量，同時警告該估值可能太低。

為了籌措收購基金，馬斯克不斷出售特斯拉股票，特斯拉 (TSLA-US) 股價則持續下滑，自 4 月 25 日宣布交易以來，特斯拉股價已縮水近 1/3。

針對特斯拉股價暴跌，推特股東訴訟指控馬斯克一直在詆毀推特，違反他與推特公司「不貶低、不公開」的契約條款，藉此馬斯克打壓推特股價，「試圖以此重啟收購談判。」

推特周四收在每股 39.52 美元，較馬斯克開出的每股 54.2 美元收購價碼下跌 27%。

馬斯克 4 月披露已買進推特 9% 持股，但並未在 SEC 要求的時間內披露。

該訴訟指控，馬斯克最終向 SEC 披露持股的行為是「虛假且誤導」，只是藉此塑造被動投資者的樣貌，但事實上馬斯克當時已獲邀擔任推特董事，且有興趣收購該公司。

該訴訟主張，馬斯克因未及時披露增加的推特持股而受益超過 1.56 億美元，因為倘若投資者知道馬斯克增加持股，可能會將推特股價推升更高。「藉由推遲披露推特持股，馬斯克實則操縱市場，並以人為方式低價購入推特股票。」