股價暴跌 特斯拉大股東呼籲馬斯克實施股票庫藏

面對特斯拉 (TSLA-US) 股價跌跌不休，自稱第三大個人股東的億萬富翁寇關 (Leo Koguan) 呼籲該汽車製造商宣布 150 億美元的股票庫藏。

他在給特斯拉股東關係資深主管維查 (Martin Viecha) 的推文中表示，特斯拉應立即宣布今年回購 50 億美元和明年 100 億美元的特斯拉股票。他補充說，特斯拉應該使用其自由現金流為回購提供資金，並且不應影響其現有的 180 億美元現金儲備。

由於美股全面大跌，特斯拉股價周三 (18 日) 收盤下跌超過 6%。今年來股價下跌超過 30%。

股票庫藏是上市公司使用現金在公開市場上買回自家股票，通常是公司將資本返還給股東的一種方法。

美股回購規模在 2021 年攀升至 8500 億美元的歷史新高。在這一年中，蘋果 (AAPL-US) 回購的自家股票數量超過任何其他上市公司，其次是 Alphabet (GOOGL-US)，然後是 Meta (FB-US)。Alphabet 上月宣布再次回購 700 億美元。

根據《富比士》去年 10 月的一份報告，寇關在新冠疫情初期就「全面押注特斯拉」。報告指出，他靠做多這家電動車製造商賺進數十億美元。根據報導，寇關在賣出百度 (BIDU-US)、輝達 (NVDA-US)、中國移動和蔚來 (NIO-US) 等其他公司的持股後，全力投資特斯拉。

根據報導，他曾說：「我認為自己是馬斯克的粉絲。」「我他是我在地球上唯一真正尊重的人。」

馬斯克是世界帳面首富。他周二 (17 日) 表示，他已經「擱置」了與推特 (TWTR-US) 的收購交易，直到獲得有關該社交媒體平台上有多少虛假或垃圾郵件帳戶的真正資訊。

Jefferies 分析師周二表示，由於最近股市大跌，馬斯克似乎正試圖壓低價格。

股票分析師希爾 (Brent Thill) 和股票助理希尼 (James Heaney) 在研究報告中表示，「馬斯克最近的評論顯示他想透過談判降低報價。」

報告指出，「我們認為，馬斯克以對推特虛假帳戶比率的調查為藉口，支付低於每股 54.20 美元的價格。事實上，納斯達克指數今年以來下跌了 25%，馬斯克可能覺得他為該資產支付了過高的價格。」

Wedbush 分析師和特斯拉多頭艾夫斯 (Dan Ives) 周三表示，馬斯克收購推特的計劃對特斯拉的股票構成「巨大的影響」。

自稱追蹤馬斯克數十年的艾夫斯說，馬斯克在過去幾周「遭受嚴重打擊」，「我認為他處理這件事的方式是不合情理的。」艾夫斯補充說這對特斯拉的股票「留下了一些污點」。