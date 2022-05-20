緩解投資人擔憂 馬斯克：特斯拉無時無刻都在我心中

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在週四 (19 日) 於推特上表示，「特斯拉 24/7 都在我的心中」，試圖緩解投資人對他可能因為推特收購交易而分心的擔憂，該筆交易已經在近期使特斯拉股價承壓。

馬斯克在推特上發布了一張照片，顯示一名女性 (特斯拉) 因男友 (馬斯克) 盯著另一名女性 (推特) 而心煩意亂，他並發文表示，「看起來像是下面這樣，但並不是真的。」

他在推文上指出：「明確來說，我花在推特收購上的時間不到 5%。這又不是火箭科學！」此外，文中也說道：「昨天是 Giga Texas，今天是 Starbase。而特斯拉 24/7 都在我心中。」

Giga Texas 是特斯拉今年在德州開設的新汽車廠，而馬斯克的火箭公司 SpaceX 在德州有一座名為 Starbase 的發射場。

自馬斯克在 4 月初披露了他在推特的股份，並出售了價值 85 億美元的特斯拉股票以來，特斯拉股價已經下跌了三分之一。市場認為此舉是為了給收購推特籌集資金。

另一方面，中國的封鎖措施衝擊了特斯拉當地的生產，而特斯拉遭標普 500 ESG 指數成分股中剔除，也對特斯拉股價造成打擊。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 在週四 (19 日) 下調了特斯拉的目標價，原因就是中國生產中斷，以及馬斯克可能因推特的交易而分心的風險。

面對特斯拉股價跌跌不休，自稱第三大個人股東的億萬富翁寇關 (Leo Koguan) 呼籲特斯拉應立即宣布今年回購 50 億美元和明年 100 億美元的特斯拉股票。他補充說，特斯拉應該使用其自由現金流為回購提供資金，並且不應影響其現有的 180 億美元現金儲備。