轉為逢低抄底 方舟周一買進特斯拉約1000萬美元

Cathie Wood 領導的方舟投資 (Ark Invest) 周一 (23 日) 買進 15858 股特斯拉 (TSLA-US) 股票，價值約 1070 萬美元，這是方舟自今年 2 月下旬以來，首度買進特斯拉股票。

特斯拉股價周一下跌 1.6%，收 674.9 美元，過去 1 個月下跌了超過 32%，自 4 月 4 日馬斯克 (Elon Musk) 透露持有推特 (TWTR-US) 大量股份以來，特斯拉累計下跌超過 40%。

特斯拉近期正值內憂外患，外部面臨電動汽車行業的競爭加劇，另外，受到上海嚴格防疫措施打擊，生產遭遇困境。而馬斯克收購推特的肥皂劇，也擴大其本業特斯拉的跌勢。

今年第一季，方舟幾乎每逢特斯拉股價上漲就會套現部分利潤。Wood 先前受訪表示，這是為了換取現金，來加碼那些被市場更為低估的股票。

在周一交易後，方舟 3 檔 ETF 合計持有的特斯拉股份，約為 128 萬多股。自今年年初以來，方舟所持有的特斯拉價值已縮水一半以上。

上周，Wedbush Securities 分析師 Daniel Ives 以特斯拉在中國的困境為由，下調其目標價，由 1400 美元降至 1000 美元。

方舟周一除了抄底特斯拉之外，還買進 Coinbase(COIN-US)91868 股，價值約 600 萬美元，買進 Zoom(ZM-US)99388 股，價值約 887 萬美元。