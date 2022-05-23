特斯拉計畫周二恢復上海廠完整產能

根據該公司內部備忘錄，特斯拉 (TSLA-US) 計劃在周二 (24 日) 之前，將其上海廠的產能恢復到上海疫情封鎖之前的水準，比其最近的恢復計劃晚了一天。

根據詳細說明該計劃的備忘錄，從周二開始，特斯拉上海廠的電動車日產量將增加一倍以上，達到 2600 輛。備忘錄顯示，相比之下，周一 (23 日) 生產了約 1000 輛電動車，這將使特斯拉的每周產量達到近 16000 輛。

上海從 3 月開始對人員和貨物流動實施嚴格控制，以遏制新冠病毒最近一次的疫情爆發。

《路透》報導，2 周前，特斯拉規劃在 5 月 16 日恢復到停產前的水平，但隨後將該目標延後一周。

特斯拉和上海周邊的其他製造商面臨的挑戰包括勞工不足、運輸障礙和包括線束在內的零件供應受限。

特斯拉在 4 月 19 日恢復部分生產，中國官員稱之為「閉環」控制，以防止病毒傳播。位於上海的企業只有在按照這種要求隔離員工的安排下營運，才能獲准重新開業。

上海在關閉一些路線近 2 個月後，於周日 (22 日) 重新開放了世界上最長地鐵系統的一小部分，為本周更全面地解除其疫情封鎖預作準備。

上海停工對特斯拉來說代價高昂。該汽車製造商 4 月在中國僅售出 1512 輛電動車，低於上月的 65754 輛。

在封鎖之前，特斯拉在上海工廠實行三班倒。這家生產特斯拉 Model 3 和 Model Y 車輛的工廠在關閉 22 天後於 4 月 19 日重新開工，這是該工廠自 2019 年底開工以來停工最長的一次。