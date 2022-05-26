〈財報〉美國人轉向採購廉價必需品 Dollar General調升銷售財測

Dollar General Corp (DG-US) 周四 (26 日) 調升今年銷售預測，因為在通貨膨脹率達到 40 年來最高水平後，越來越多美國人轉向折扣店購物。

該公司股價在盤前交易上漲 9%。更大的競爭對手沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 因業績不佳之後，上週市值縮水了五分之一。

在新冠疫情導致經濟放緩後，消費必需品價格飆升，而且沒有提供聯邦紓困措施來提振經濟，許多美國人選擇購買更便宜的紙巾、穀物和消毒劑。

華爾街券商表示，即使是通常避開一元店的顧客也可能會回心轉意，就像 2008 年金融危機期間那樣。

這家折扣店營運商預測 2022 財年同店銷售額將成長 3% 至 3.5%，之前的預期為成長 2.5%。根據 Refinitiv 的 IBES 數據，分析師平均預期成長 2.3%。

該公司重申對 2022 財年每股獲利的預測，因為紙張、食品和清潔產品等低毛利率消耗品的銷售額有所增加。

CEO 瓦索斯 (Todd Vasos) 說，「雖然由於供應鏈壓力和通貨膨脹加劇而持續存在不利因素，但我們仍然專注於控制我們可以控制的事情，並提供穩健的財務業績。」

第 1 季同店銷售額同比下降 0.1%，而華爾街預期下降 1.3%。

當季淨利下降 18.5% 至 5.527 億美元，合每股 2.41 美元。