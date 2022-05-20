〈房產〉全台四都去年第四季房貸期數創新高 竹縣逼近26年

房價走高推升房貸期數，依不動產資訊平台最新資料顯示，去年第四季全台房貸期數居高不下，和第三季一樣維持在 287 期，接近 24 年的水準，其中，主要都會區的房貸期數仍不斷攀升，包括六都中的新北市、台北市、桃園市、高雄市與非六都的新竹縣，房貸期數都創下歷史新高，新竹縣平均房貸 309 個月、達 25.7 年，顯示申辦 30 年期房貸比例超越六都。

全台主要都會房貸期數的增加，地產業者指出，反映出這些區域使用 30 年期房貸的房貸族仍持續增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，30 年期房貸已經成為市場房貸主流，尤其低利年代更會讓購屋人想要拉長還款年限，另一方面也是因為高房價問題，拉高房貸期數可以貸更多，增加對於房價的負擔能力，因此統計發現過去幾年的房貸期數不斷攀升。

依照聯徵中心的資料顯示，全台六大都會區中有四都的房貸期數創下新高，包括高雄市的 306 個月，桃園市的 298 個月，新北市的 291 個月與台北市的 282 個月，房貸期數拉長在台灣已經是個相當普遍的現象。

至於新竹縣平均房貸已達 25.7 ，曾敬德表示，新竹縣以竹北為主要的蛋黃區，區域內以大樓產品居多，抵押的物件本身條件較好，加上竹北又是竹科從業人員聚集的購屋區段，多數都是上市公司員工收入所得較高，因此銀行放款時都願意給予較好的條件，加上可能竹科園區客也精打細算，手上想多留一些資金理財，或想降低一些還款負擔，購屋時就申請 30 年期的房貸。

從長期趨勢來看，過去 10 年房貸期數都呈現增加的趨勢，但從 2017 年房貸期增速加快，過去 5 年的房貸期數，每年第四季都以年增 7~11 期的速度快速擴張，反映 30 年期房貸使用比例一直攀升，銀行端對於 30 年期的放貸除了年齡限制以外，其他條件和 20 年期並無太大差異。

曾敬德指出，由於 30 年期房貸使用普遍，先前央行釋出可能會限縮的聲明後，造成市場恐慌，後來才澄清針對已經規範的部分才可能調整，一般首購不會受到影響，顯見在高房價年代，30 年期房貸也成為民眾能否購屋的重要工具，不過寬限期與拉長貸款年期，都是降低房貸負擔的方式，在市場利率步入升息循環的狀況下，應該要謹慎使用。