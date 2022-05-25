多國央行及國際組織發聲 質疑加密貨幣價值

2022 年達沃斯世界經濟論壇上，加密貨幣再度成為焦點話題，與會的官員對其看法各異，但也有一個共同點，就是完全不認可它們做為支付與貨幣的角色。

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 直接把加密貨幣與傳銷進行比較，她表示，當有人承諾在沒有任何資產支持的情況下，可獲得 20% 的回報時，這就稱為「金字塔騙局 (pyramid schemes)」，因此，這就是個數位時代的騙局。

Georgieva 所提到的現象，發生在穩定幣 TerraUSD(UST)，Terra 創辦人 Do Kwon 為吸引投資所進行的做法。但本月份 TerraUSD 崩盤，造成幣圈巨大損失。

Georgieva 補充說，比特幣可能被一些人稱為硬幣，但它不具備錢的特性。某種東西被稱為貨幣的先決條件，是成為一種穩定的價值儲存手段。

她唯一認可的，是獲得國家央行支持的數位貨幣，因為它有一對一、國家的資產支持。

歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 同樣認為，「加密貨幣根本不是貨幣」，她將其定位為投機性資產。她認為，穩定幣需要同樣價值的貨幣支持，並且與其他沒有基礎資產的加密貨幣，都應接受監管。

法國央行總裁 François Villeroy de Galhau 強調，他不會把加密資產稱為加密貨幣，因為它們不是可靠的支付方式。他認為，UST 崩盤，說明民眾對此失去信心。

泰國央行總裁 Sethaput Suthiwartnarueput 表示，想投資加密貨幣絕無問題，但它明顯不適合做為支付工具。