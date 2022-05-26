〈紐約匯市〉Fed會議紀要鞏固連升2碼預期 美元反彈

美元指數周三 (25 日) 反彈走高，結束連兩天跌勢，聯準會 (Fed) 會議紀要顯示，除了支持 5 月升息 50 個基點 (2 碼) 的決定外，大多數與會者認為 6、7 月各升息 2 碼是合適的。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，報 102.12，結束連續 2 天的跌勢。

Fed 會議紀要顯示，所有與會者都支持 5 月升息 2 碼的決定，同意通膨已成為經濟的主要威脅，並表示，若央行沒有採取任何行動，將面臨通膨加速增長的風險。

除了支持 5 月升息決定外，與會官員指出，貨幣政策可能不得不超越中性立場，多數與會者認為，在接下來幾次會議上升息 2 碼可能是合適的。

BMO Capital Markets 副首席經濟學家 Michael Gregory 說：「隨著市場預期接下來 2 個月將各升息 2 碼，Fed 可能會守口如瓶，留意前景和風險走向，然後才發出另一個強而有力的政策信號，也就是說，除非通膨發展令人擔憂，否則 Fed 不會攤牌。」

美債殖利率在會議紀要公布後幾乎沒有變化，截稿前，10 年期美債殖利率小跌至 2.751%。

經濟數據方面，美國 4 月資本財新訂單增幅低於預期，顯示隨著金融環境緊縮，企業正在放慢設備支出腳步。

繼周二升至一個月高點後，歐元回吐漲幅，兌美元匯率貶 0.50% 至 1.0680 美元。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 本周暗示 9 月結束負利率政策，引發市場對今年夏天大幅度升息的臆測。

對此，歐洲央行執委會成員 Fabio Panetta 周二表示，利率正常化不代表將利率升至中性水平，在歐元區經濟仍脆弱的情況下，央行應避免「正常化恐慌」。

瑞郎漲勢暫歇，兌美元小跌 0.05% 至 0.9611 瑞郎。該幣近來走強，主要受央行官員積極打壓通膨的言論所提振。

紐西蘭央行連續 2 次會議升息 2 碼，符合市場預期，並為後續的政策路徑提供鷹派指引，稱更早且更大規模升息可降低通膨持續存在的風險。

利率決策公布後，紐幣兌美元一度升至 3 周高點，最高達 0.6514 美元，並隨著美元揚升而漲勢收斂，截稿前漲 0.28% 至 0.6474 美元。

瑞穗 (Mizuho) 駐倫敦高級經濟學家 Colin Asher 表示：「紐西蘭央行的行動顯示他們沒有打算放慢腳步，很多 G10 經濟體都處於相當緊繃的狀態，這是個暗示，即短期內政策緊縮力道仍將保持激進。」

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