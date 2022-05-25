〈台幣〉一度勁揚近1角 收29.556元攀3周新高

台北股匯今 (25) 日上演雙漲走勢，大盤反彈逾百點，收復萬六及短均，新台幣兌美元匯率午盤後升勢擴大，一度升值近 1 角，終場升幅略收斂，升值 6.6 分，以 29.556 元作收，為三周以來高點，台北及元太外匯市場總成交值 11.44 億美元。

美元指數連日走跌，新台幣兌美元匯率近來也自低谷反彈，今天成功升破 29.6 元關卡，午後更湧現拋匯力道，一度升抵 29.526 元，升值多達 9.6 分，終場則收在 29.556 元，升 6.6 分，為 5 月 5 日以來新高，台北外匯市場成交金額 8.84 億美元，元太外匯市場成交金額 2.6 億美元，近日交投仍偏冷清。

美股那指、費半周二大跌逾 2%，但台股今天擺脫頹勢，由電子股領軍上攻，傳產股普遍走揚，加權指數午盤後一度大漲逾 200 點，終場漲勢略收斂，上漲 140 點，收在 16104 點，收復 5、10 日線，外資回頭買超 50.73 億元。

歐洲央行總裁拉加德表示，至 9 月底，可能將讓關鍵利率脫離負值區域，並進一步升息，激勵歐元持續反彈，美元探近一個月新低。美國聯準會 (Fed) 即將從 6 月開始縮減資產負債表，紐約聯邦準備銀行預估，到 2025 年年中之前將減少 2.5 兆美元，使規模降至 5.9 兆美元。