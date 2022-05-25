大股東有意購併 溫蒂股價飆升

根據申報文件顯示，溫蒂漢堡 (Wendy’s)(WEN-US) 最大股東對沖基金 Trian Partners 正在尋求收購該公司；溫蒂股價在周二 (24 日) 盤後延長交易中飆升約 15%，在周三 (25 日) 盤前交易上揚逾 11% 。

文件顯示，Trian 及其合作夥伴擁有這家漢堡連鎖店 19.4% 的股份，並表示正在尋求「提高股東價值」的交易，其中可能包括收購或合併。

該公司表示，它已聘請顧問來評估戰略選擇，並已與溫蒂董事會討論過這些情景。

溫蒂發表聲明表示，它會定期審查任何可能機會，以「為所有股東創造最大價值」，並將「仔細審查」Trian 的任何提議。

由佩爾茲 (Nelson Peltz) 創立和經營的 Trian 於 2005 年創立，就首次投資溫蒂。該公司在其上市股票投資組合中表示，「當時，溫蒂是美國最受歡迎的品牌之一，但在創始人湯馬斯 (Dave Thomas) 去世後，業務就迷失了方向。」

Trian 在這家速食公司擁有 3 個董事會席位，其中董事長由佩爾茲擔任。Trian 表示，該公司之前曾敦促溫蒂減少餐廳開銷，改善營運並建立品牌。

溫蒂及其加盟商擁有約 7000 家餐廳。第 1 季全球同店銷售額成長 2.4%。該公司財報顯示，截至 4 月 3 日的當季淨利為 3740 萬美元，合每股 17 美分，較 2021 年同期的 4140 萬美元或每股 18 美分下降近 10%。

溫蒂嘗試推出全新的菜單項目和加強的早餐菜單，以增加客流量並與速食巨頭麥當勞 (MCD-US) 和漢堡王競爭。但隨著通貨膨脹率徘徊在數十年的高點以及部分勞工重返辦公室，顧客改變了他們的用餐行為，該公司面臨著挑戰​​。

BMO Capital Markets 上個月將該股評級從跑贏大盤調降至市場表現，並將該股目標價從每股 28 美元調降至 22 美元。

該股周二收於每股 16.27 美元，過去 12 個月下跌 30%，該公司市值約為 35 億美元。