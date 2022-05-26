〈美股盤後〉Fed會議紀要公布 科技股撥雲見日 四大指數齊揚

繼週二社交巨頭 Snap 拖累美股後，美股週三 (25 日) 開低後小幅走高，市場觀望氣氛濃厚，隨著盤中聯準會 (Fed) 5 月會議紀要出爐，科技股撥雲見日，那指和費半強升逾 1.5%，道瓊漲近 200 點，標普收紅近 1%。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 5 月會議紀要內容顯示，與會官員大多認為，在接下來幾次會議上，調高 50 個基點可能是適當的。官員們認為重點是要迅速轉向更中性的貨幣政策立場，有鑑於不斷變化的經濟前景和風險，超過中性水平的限制性政策可能變得適合。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三敦促美國國會通過晶片法案 (CHIPS for America Act)，目前國會尚未就一項為其各種計畫分配資源的法案達成一致共識。她憂心英特爾、美光、三星就不會在美國建廠，轉向亞洲和歐洲發展，美國晶片依賴外國供應恐成重大國安問題。

烏俄戰爭未歇，西方制裁力道也不斷增強，美國財政部週二宣布將不再延長「允許俄國繼續向美國債券持有人償還債息或本金」的豁免措施，這意味著俄國出現債務違約的機率升高。

烏克蘭黑海港口迄今亦仍遭俄國封鎖，逾 2000 萬公噸的穀物滯留烏國穀倉，深化全球糧食危機，俄國外交部週三提出交換條件，要求國際社會須鬆綁對俄制裁，俄國才會讓運糧船駛離烏國。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.27 億例，死亡數突破 628 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

週三 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅公用事業和醫療保健板塊淪陷，非必需消費品、能源和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Alphabet 獨弱。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.11%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.41%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.16%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.12%。

道瓊成分股逾半收紅。美國運通 (AXP-US) 上漲 3.14%；波音 (BA-US) 上漲 2.23%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.96%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.78%；

嬌生 (JNJ-US) 下跌 0.98%。

費半成分股翻揚向上。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.27%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.07%；美光 (MU-US) 上漲 1.88%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.28%；AMD (AMD-US) 上漲 1.63%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.08%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.10%。

台股 ADR 回暖迎春。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.90%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.75%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業消息

零售股週三迎來一些利多消息，市場傳出美國百貨集團 Kohl"s 參與競購的潛在買家僅下修最初的出價，並沒有退出競購。 Kohl"s (KSS-US) 暴漲 11.89% 至每股 40.48 美元。

高檔時裝零售連鎖店 Nordstrom(JWN-US) 上調本財年營收預期，報告第一季營收為 35.7 億美元，高於市場預期，推動 Nordstrom 週三飆升 14.02% 至每股 23.58 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.11% 至每股 140.52 美元。日媒引述消息人士報導，中國因防疫祭出的封城措施，已打亂蘋果至少一款 iPhone 新機開發進度，蘋果預估，最壞情況是新機生產進度和初期產量將受到影響。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 4.88% 至每股 658.80 美元。特斯拉執行長馬斯克收購推特令投資人感到焦慮，近期上海封控更影響到特斯拉產能與股價，分析師警告，若馬斯克收購推特成功，特斯拉股價將崩至每股 350~400 美元。

素肉企業「超越肉類」(Beyond Meat) 邀請話題女王金卡戴珊 (Kim Kardashian) 擔任首位首席味覺顧問，雙方達成代言協議後，植物肉品牌超越肉類 (BYND-US) 週三猛升 13.25% 至每股 25.98 美元。

經濟數據

美國 4 月耐久財訂單初值報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.6%

美國 4 月核心耐久財訂單出值報 0.3%，預期 0.6%，前值 1.1%

美國上周（截至 5/20）EIA 原油庫存變動預期 - 212.9 萬桶，前值 - 339.4 萬桶

華爾街分析

Clearnomics 創始人兼執行長 James Liu 表示，目前的挑戰是，經濟正處於通膨故事的新篇章，還記得去年剛開始的時候，聯準會認為高通膨是短暫的，但它不是。接著去年年底和今年早些時候，人們開始關注聯準會是否會大幅緊縮貨幣政策，接著他們做到了，而這些現在市場都已定價。

安聯投資管理公司 ETF 策略主管 Johan Grahn 稱，會議紀要提到聯準會將迅速升息，這是一個危險訊號，因為這顯示聯準會需要在經濟衰退即將來臨的情況下迅速採取行動，而提前升息將使美國央行有喘息的空間，來考慮在今年晚些時候調整貨幣政策。

Grahn 研判，聯準會將在 6 月和 7 月升息 50 個基點，這將成為未來政策調整提供最佳機會。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主